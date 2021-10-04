الاحتلال يستهدف الأراضي الزراعية شرق خان يونس

خانيونس / سما /

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بنيران رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع، الأراضي الزراعية شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية ، بأن جنود الاحتلال المتمركزين في الأبراج العسكرية في موقع "كيسوفيم"، شرق بلدة القرارة شمال شرق خان يونس، فتحوا وبكثافة نيران رشاشاتهم الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الأراضي الزراعية في منطقة الواد، وأجبروا المزارعين على الانسحاب من أراضيهم.

يذكر أن قوات الاحتلال تتعمد بشكل يومي إطلاق النار والغاز تجاه الأراضي الزراعية، وتستهدف رعاة الأغنام على طول السياج الفاصل شمال وشرق القطاع.