الطقس: أجواء معتدلة وانخفاض ملموس على الحرارة اليوم وغدا

رام الله / سما /

يكون الجو اليوم الاربعاء صافياً إلى غائم جزئي ومعتدلا نهارا باردا ليلا، خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات، ويحتمل سقوط رذاذ فوق بعض المناطق ، والرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وخلال الليل يكون الجو باردا فوق المناطق الجبلية باردا نسبيا فوق بقية المناطق ، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

غدا الخميس يكون الجو غائما جزئيا لطيفا ومعتدلا نهارا باردا ليلا خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات الحرارة، ويحتمل سقوط رذاذ فوق بعض المناطق، والرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .