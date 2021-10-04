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صحيفة: مدير "CIA" التقى بن سلمان في أبريل في مسعى لتحسين العلاقات

الأربعاء 04 مايو 2022 05:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة: مدير "CIA" التقى بن سلمان في أبريل في مسعى لتحسين العلاقات



واشنطن/سما/

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية بأن مدير المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" وليام بيرنز التقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الشهر الماضي في مسعى منه لتحسين علاقات البلدين.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين سعوديين وأمريكيين قولهم إن بيرنز "أجرى رحلة غير معلنة إلى السعودية الشهر الماضي للقاء بن سلمان ، في الوقت الذي تسعى فيه إدارة بايدن إلى إصلاح العلاقات مع شريك أمني رئيسي لها في الشرق الأوسط".

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وأشارت الصحيفة إلى أن "الزيارة تمت في منتصف أبريل في مدينة جدة الساحلية، حيث أمضت القيادة السعودية معظم شهر رمضان المبارك".

ونقلت أحد المسؤولين الأمريكيين قوله عن الاجتماع: "لقد كانت محادثة جيدة، وبنبرة أفضل من اللقاءات السابقة".

#محمد بن سلمان #الولايات المتحدة الأمريكية #واشنطن

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