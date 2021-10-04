حماس تحذر الاحتلال من مغبة ما سيقدم عليه الخميس المقبل ..وبن غفير يرد

غزة/سما/

حذر المتحدث باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة، الاحتلال من مغبة ما سيُقدم عليه في ظل دعوات اسرائيلية لاقتحام الأقصى الخميس المقبل، بعد سماح الشرطة لهم.

وقال حمادة في تصريحات لإذاعة صوت الأقصى: "نحذر الاحتلال من مغبة ما سيُقدم عليه وإنه وحده من سيتحمل مسؤولية رد شعبنا الثائر على هذا العدوان السافر ".

ودعا حمادة أبناء الشعب الفلسطيني للزحف نحو الأقصى قائلا:" في ظل دعوات قطعان المستوطنين السائبه لاقتحام ساحات المسجد الأقصى في ذكرى نكبة فلسطين ونيّة ما يُسمى حكومة الاحتلال السماح لهم بذلك فإننا ندعو أهلنا في القدس والداخل وكل من يستطيع الوصول إلى المسجد الأقصى أن يتواجد ويرابط في المسجد كي نمنع قطعان المستوطنين من تحقيق مأربهم الخبيث فالنفير النفير وتكثير السواد وليس سوى أن نتواجد في الساحات حتى نصد عدوانهم".

وفي سياق متصل نقل موقع القناة 7 العبرية عن عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير رده على تهديدات المتحدث باسم حماس بمنع اقتحام الأقصى قائلا" يجب على الحكومة الإسرائيلية أن تفهم أنه إذا تجرأت على الخطوة الخطيرة بالتراجع والاستسلام لتهديدات حماس، فإن عشاق "جبل الهيكل" لن يظلوا صامتين ولن يقبلوا الاستسلام"