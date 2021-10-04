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إعلام عبري: الإمارات تحتضن حفل تأبين لقتلى الجيش الإسرائيلي لأول مرة

الأربعاء 04 مايو 2022 04:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إعلام عبري: الإمارات تحتضن حفل تأبين لقتلى الجيش الإسرائيلي لأول مرة



القدس المحتلة/سما/

أفادت هيئة البث الإسرائيلي "كان" بأنه "من المقرر أن تقيم سفارة إسرائيل في أبو ظبي حدثا استثنائيا، من خلال حفل تأبين يقام ليلة اليوم الثلاثاء، لأول مرة في دولة عربية".


وأوضحت "كان" أنه من المقرر أن تقيم سفارة إسرائيل في أبو ظبي هذا الحدث تحت عنوان "إحياء ذكرى ضحايا الجيش الإسرائيلي وضحايا الأعمال العدائية".

هذا ونقل قناة "I24" عن  رئيس المركز البريطاني لدراسات الشرق الأوسط في الإمارات، أمجد طه، قوله إن "لإسرائيل الحق في عقد مثل هذا الحدث".

وأضاف: "من المحتمل ألا نتفق على كافة المصطلحات، ولكننا نقف على الدوام إلى جانب تخليد ذكرى ضحايا الإرهاب. كل الناس هنا يحترمون هذا القانون. اتفاقية التطبيع بين إسرائيل والإمارات تعزز السلام والمحبة".

وبحسب قناة "I24"، تمت الإشارة إلى أن "الدول العربية التي تقيم علاقات مع إسرائيل أقدمت في السنوات الأخيرة على إقامة الأمسيات لإحياء ذكرى ضحايا الهولوكوست والبطولة، للتعبير عن التضامن مع اليهود من جهة ولإظهار الانفتاح بين الأديان في هذه البلدان، من جهة أخرى، لكنها المرة الأولى اليوم التي سيتم من خلالها إحياء ذكرى ضحايا الجيش الإسرائيلي والأعمال العدائية في دولة عربية".

#الامارات #الجيش الاسرائيلي

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