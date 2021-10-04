  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

بنك فلسطين يدعو لعدم التعاطي مع رسائل مشبوهة تبلغ عن حملة وجوائز وهمية للبنك

الثلاثاء 03 مايو 2022 11:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
بنك فلسطين يدعو لعدم التعاطي مع رسائل مشبوهة تبلغ عن حملة وجوائز وهمية للبنك



رام الله/سما/

دعا بنك فلسطين عملائه إلى عجم التعاطي مع رسائل تتضمن روابط مشبوهة تبلغ عن حملة وجوائز مالية وهمية.

وقال البنك في بيان له، مساء الثلاثاء"نود التنويه إلى انتشار رسائل على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاتصال الحديثة وعبر تطبيق "واتساب" على وجه الخصوص، تتضمن روابط إلكترونية مشبوهة، وتبلغ عن حملة وهمية منسوبة لبنك فلسطين بجوائز مالية".

وأضاف البنك: يرجى عدم التعاطي مه هذه الروابط حرصا على أمن معلوماتكم الشخصية والمالية المخزنة على هواتفكم.

وتابع: كما نرجو التأكيد أن صفحة بنك فلسطين على موقع فيسبوك الموثقة بالإشارة الزرقاء وعناوين الموقع الإلكتروني هي المعتمدة للإعلان عن أي حملة جديدة للبنك.

65EA0FE0-ED19-4876-841A-61E3B9921F46

الأكثر قراءة اليوم

الخارجية الروسية ترد بحدة على تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي و تؤكد التالي ..

أسعار صرف العملات

“سي إن إن” تكشف: بوتين قد يُعلن الحرب رسمياً على أوكرانيا بهذا التاريخ

رعب يصيب العالم... آخر تطورات مرض "التهاب الكبد الغامض" الذي خطف الأضواء من كورونا

فيديو: قناة عبرية تكشف تفاصيل جديدة عن عملية سلفيت

غزة: أول حالة وفاة لطفل إثر إصابته بالتهاب الكبد الغامض

سفير إسرائيلي سابق يهدد الملك عبد الله: استمراركم في مهاجمتنا سيدفعنا لاعتبار الأردن فلسطين

الأخبار الرئيسية

20211004092046reup-2021-10-04t091907z_646585303_rc2x2q9vmzb9_rtrmadp_3_pandora-papers-jordan-730x438-1

سفير إسرائيلي سابق يهدد الملك عبد الله: استمراركم في مهاجمتنا سيدفعنا لاعتبار الأردن فلسطين

الاحتلال يقرر السماح للمستوطنين باقتحام "الأقصى" الخميس المقبل

رعب يصيب العالم... آخر تطورات مرض "التهاب الكبد الغامض" الذي خطف الأضواء من كورونا

الاقتصاد بغزة تصدر توضيحا بخصوص سعر ربطة الخبر

thumb-php-jpg-51645172531256442

فيديو: قناة عبرية تكشف تفاصيل جديدة عن عملية سلفيت

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم