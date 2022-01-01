لابيد: نتنياهو يرقص على الدماء بعد الهجمات الفلسطينية

القدس المحتلة/سما/

علق وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، على التهديدات الأخيرة التي تلقاها رئيس الوزراء، نفتالي بينيت.



وقال لابيد: "ذات يوم كان هناك تابوت باسمي خارج باب منزلي..التحريض ضد هذه الحكومة لم يكن موجودا منذ الفترة التي سبقت اغتيال رئيس الوزراء الأسبق إسحاق رابين".

وأكمل لابيد: "يحدث هنا شيء مشين.. زعيم المعارضة، بنيامين نتنياهو (رئيس الحكومة السابق) يرقص على الدماء بعد الهجمات "الارهابية"، مباشرة بعد الحادث، ويتم تحويلها بالفعل إلى سياسة".

وتابع: "كفاك خداعا وغشا، أنا كنت رئيسا للمعارضة في عملية "حارس الجدار" وكان ردي على الحكومة، أنه عندما يموت الإسرائيليون فلا يوجد ائتلاف ومعارضة، كلنا إسرائيليون".

وتأتي تصريحات لابيد بعد سلسلة تهديدات وصلت لعائلة رئيس الحكومة الحالي نفتالي بينيت، حيث تلقى يوني بينيت (ابن رئيس الحكومة) رسالة تهديد بالقتل مقرونة برصاصة، وسبق أن أرسل مجهول رسالة مماثلة لزوجة رئيس الحكومة، بحسب موقع "معاريف" الإسرائيلي.