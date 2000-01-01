غانتس: إيران ستشكل تهديداً وجوديا على "اسرائيل" إذا وصلت إلى الطاقة النووية

القدس المحتلة/سما/

قال بيني غانتس، وزير جيش الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن إيران يمكن أن تشكل تهديدا وجوديا إذا وصلت إلى الطاقة النووية.



ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن غانتس، أنه في حال وصول إيران إلى الطاقة النووية، ستشكل تهديدا وجوديا على "اسرائيل"

وجدد بيني غانتس تأكيده على أن إسرائيل ستحتفظ دائما بإمكانية الدفاع عن نفسها ضد أي تهديد، في إشارة إلى التهديد النووي الإيراني.



وفي سياق متصل، اتهم جهاز الأمن العام الداخلي الإسرائيلي "الشاباك"، أمس الاثنين، إيران، باستخدام حساب مزيف على "فيسبوك" لمحاولة إقناع الإسرائيليين بجمع المعلومات وإيذاء المواطنين في بلادهم.



تأتي مزاعم الشاباك بعد أيام من زعم ​​إسرائيل أن الجمهورية الإسلامية خططت لاغتيال دبلوماسي إسرائيلي في تركيا، في الوقت الذي تسعى فيه القوى العالمية لإحياء الاتفاق النووي مع طهران، بحسب "فرانس برس".





وفقا للشاباك، فإن الحساب المزيف يعود لامرأة يهودية كندية شابة تدعى سارة بوبي ولها علاقات في إسرائيل، لكنه كان مزيفا وينتمي إلى عميل إيراني يستخدم الشبكة الاجتماعية لإقامة صداقة في المقام الأول مع إسرائيليين.



بعد إجراء اتصال، تستخدم "بوبي" تطبيق "واتساب" لمحاولة إقناع أصدقائها الجدد "بجمع معلومات عن الشخصيات الإسرائيلية أثناء قياس مدى استعدادهم لإلحاق الأذى بهم، وذلك بالضغط عليهم والتعهد بتقديم آلاف الدولارات"، بحسب الشاباك.



وأضافت الوكالة في بيان أن الحساب استخدم التلاعب العاطفي والرومانسي، فيما تظاهر عملاء الشاباك بأنهم "أصدقاء" لبوبي - الذي كان على حسابها أكثر من 2000 صديق قبل أن يختفي يوم الاثنين - وحصلوا على دفعة بيتكوين منها.



وقال الشاباك إن العميل الإيراني عبر عن نيته في إلحاق الضرر بممثلي الأعمال والدبلوماسيين من الدول العربية العاملة في إسرائيل، وحاول أيضا الإضرار بعلاقات إسرائيل مع روسيا.



في غضون ذلك، زعمت إسرائيل في نهاية الأسبوع أنها "أحبطت" محاولات مزعومة من جانب إيران لاغتيال جنرال أمريكي في ألمانيا، وصحفي في فرنسا، ودبلوماسي إسرائيلي في تركيا".