مقتل مواطن وإصابة زوجته وابنه باطلاق نار في الخليل

الخليل/سما/

قتل مواطن بعد إطلاق النار على سيارة كان يستقلها جنوب الخليل.

وقال المتحدث باسم الشرطة لؤي ارزيقات"قتل مواطن وأصيبت زوجته وابنه بجراح وصفت بالمتوسطة عقب إطلاق النار على مركبته بالخليل ،الشرطة تباشر إجراءات البحث والتحري".

وأفادت مصادر محلية بأن مسلح مجهول الهوية فتح النار على السيارة وقتل سائقها عمر اسماعيل حابر على خلفية "سداد ثأر" وقع قبل نحو 15 عاما تقريبا.

وأشارت المصادر إلى أنه تم نقل زوجته إلى المستشفى الأهلي ووصفت إصابتها بالخطرة. وبحسب المصادر، فقد أغلقت قوات الاحتلال الطريق إلى مكان الحادث.