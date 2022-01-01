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مستوطنون يخربون نحو 20دونما من المحاصيل الزراعية في مسافر يطا

الثلاثاء 03 مايو 2022 08:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يخربون نحو 20دونما من المحاصيل الزراعية في مسافر يطا



الخليل/سما/

 أقدمت مجموعة من المستوطنين برعي المحاصيل الموسمية في مسافر يطا جنوب الخليل، وتخريب نحو 20 دونما منها.

وقال منسق لجان الحماية والصمود فؤاد العمور إن المزارعين ورعاة الأغنام تفاجئوا بتخريب هذه المحاصيل من قبل المستوطنين الذي قاموا باستغلال أيام العيد وانشغال الأهالي ورعيها من قبل مواشيهم.

وأضاف أن المزارعين ورعاة الأغنام وأصحاب هذه المحاصيل يعتمدون على هذه الأراضي ومنتجاتها الزراعية لإطعام مواشيهم في ظل ارتفاع أسعار الاعلاف.

 وتعود ملكية هذه الأراضي التي تقع في تجمع الجواب للمواطن محمود ادعيس، ومزروعة بالبيكا والشعير.

#الاستيطان #مسافر يطا

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