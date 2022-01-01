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وزير الأوقاف: رفع أعلام الاحتلال في المسجد الأقصى اعتداء صارخ على مقدساتنا

الثلاثاء 03 مايو 2022 08:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الأوقاف: رفع أعلام الاحتلال في المسجد الأقصى اعتداء صارخ على مقدساتنا



القدس المحتلة/سما/

قال وزير الأوقاف والشؤون الدينية حاتم البكري إن ما حدث اليوم من رفع لأعلام الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى وغناء "النشيد الوطني الإسرائيلي" هو إساءة لمقدساتنا واعتداء صارخ عليها.

وأوضح في بيان صادر عن الوزارة اليوم الثلاثاء، أن هذا "يعتبر تحدياً صارخاً لمشاعر المسلمين في فلسطين والعالمين العربي والإسلامي، وانتهاكا لأكثر مقدساتنا الإسلامية حساسية في فلسطين، ألا وهو المسجد الأقصى، الذي يعتبر مسجدا إسلاميا خالصا بكافة مكوناته داخل أسواره، في خطوة لا يمكن تفسيرها إلا برغبة حكومة هذا الاحتلال ذات الصبغة الاستيطانية في إشعال حرب دينية يمكنهم البدء بها إلاَّ أنهم لن يكونوا قادرين على إيقافها".

ودعا المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والمعنية بالشأن التراثي والثقافي للعمل على وضع حدٍّ لهذه الاعتداءات غير المبررة بأي شكل من الأشكال، والتي تزداد بشكل منهجي ومخطط له وليس بعشوائية لربما كانت تسم هذه الانتهاكات في البدايات".

وطالب البكري أبناء الشعب الفلسطيني خاصة، وأبناء العالمين العربي والإسلامي عامة أن يكثفوا زياراتهم للمسجد الأقصى، وأن يؤكدوا مرابطتهم وتواجدهم فيه على مدار الساعة ليحولوا دون السيطرة عليه وتقسيمه زمانياً ومكاني

#وزير الاوقاف #حاتم البكري

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