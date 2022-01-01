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الاحتلال يقرر السماح للمستوطنين باقتحام "الأقصى" الخميس المقبل

الثلاثاء 03 مايو 2022 08:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقرر السماح للمستوطنين باقتحام "الأقصى" الخميس المقبل



القدس المحتلة/سما/

قررت شرطة الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء الثلاثاء، استئناف السماح للمستوطنين المتطرفين باقتحام المسجد الأقصى المبارك، نهاية الأسبوع الجاري.

وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن "شرطة الاحتلال قررت السماح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى بدءاً من يوم الخميس المقبل" والذي يوافق ذكرى احتلال فلسطين.

من جانبها قالت هيئة مقر منظمات الهيكل: "نؤكّد على التوافد لاقتحام المسجد الأقصى يوم الخميس 5 مايو 2022 من 07:00 ص إلى 02:30م ، (خلال ساعتين فقط سجّل 353 مستوطن في موقع الهيئة للمشاركة في الاقتحام، والعدد يرتفع بمرور الوقت)


 

وكانت جماعات صهيونية متطرفة، قد دعت في وقت سابق، إلى اقتحام المسجد الأقصى، الخميس، بالتزامن مع ذكرى ما يسمى "عيد الاستقلال"- احتلال فلسطين عام 1948. وتضمن المنشور دعوة إلى "التلويح بعلم الاحتلال وترديد نشيدهم خلال الاقتحامات التي أشار إلى أنها ستتم على مرحلتين صباحية ومسائية".

#شرطة الاحتلال الاسرائيلي #اقتحام الاقصى

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