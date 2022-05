بالفيديو: إيلون ماسك يرد على جدل الـ"44 مليار دولار"

بعد استحواذه على موقع تويتر مقابل 44 مليار دولار، واجه الملياردير الأميركي إيلون ماسك انتقادات كثيرة بشأن سبب عدم إنفاق هذه الأموال الضخمة على الأعمال الخيرية.



وفي أواخر مايو الماضي، توصل الرئيس التنفيذي لشركة "سبيس إكس" إلى اتفاق مع إدارة تويتر، يقضي باستحواذه على موقع التدوين الشهير مقابل 44 مليون دولار.

وتسببت هذه الخطوة في جدل بين عدد من مستخدمي تويتر، الذين لم تعجبهم فكرة امتلاك ماسك للموقع، فيما قال آخرون إن هناك أشياء أفضل بكثير كان يمكن أن ينفق عليها ماسك ملياراته.

وعلّق أحدهم بالقول: "كان بإمكانه مساعدة ملايين الأشخاص بـ44 مليار دولار أو التبرع بها للجمعيات الخيرية أو المساعدة في حل مشكلة الجوع في بعض أنحاء العالم".

