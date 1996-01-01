فيديو: قناة عبرية تكشف تفاصيل جديدة عن عملية سلفيت

القدس المحتلة/سما/

كشفت القناة الـ13 العبرية ، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل جديدة حول عملية سلفيت، التي قتل فيها حارس مستوطنة "أرئيل" الجمعة في أواخر شهر رمضان.

وقال مراسل القناة العبرية "أور هيلار: " إنّ الشابين ينتميان إلى مجموعة تسمى تشكيلة تنظيمية محلية ويعرفان بعضهما منذ سنوات، حيثُ حصلا على سلاح من نوع "كارلو" لتنفيذ هذه العملية".

وأضاف: " المنفذين خططا على مدار أسابيع لهذه العملية، حيثُ قاموا بتوفير سلاح كارلوا وسيارة مسروقة، وبدأوا بجولات عديدة في منطقة مستوطنة أرئيل، لجمع المعلومات الاستخباراتية قبل العملية.

وتابع " المنفذين حددا نقطة الحراسة الغربية كأضعف نقطة من ناحية الحراسة والأمن، فيما قرروا تنفيذ العملية ليلة الجمعة لعدم وجود حراسة ليلاً أو وجود مساعد آخر.

وأوضح :" بعد ربع ساعة من العملية، اتجه المنفذان تجاه جهة الغرب من المستوطنة وقاما بحرق السيارة التي جهزوها بالمواد المشتعلة حتى لا يتم تتبعهم، ومن ثم اتصل أحدهم بوالده ليوصلهما إلى منازلهم، وناما ليلة كاملة في اسرتهم وبين عائلتهم.

وأشار الى أن والد المنفذ يحيى مرعي، هو أسير محرر مكث داخل السجون 12 عاماً، وسمى ابنه على اسم يحيى عياش قائد كتائب الشهيد عز الدين القسام الذي تم اغتياله في قطاع غزة عام 1996.