الصحة الإسرائيلية: تسجيل 2,629 إصابة جديدة بكورونا

القدس المحتلة/سما/

أظهرت المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم، الثلاثاء، تسجيل 2,629 إصابة جديدة بفيروس كورونا، منذ أمس الإثنين، في حين انخفض مُعامل انتقال العدوى إلى 0.75.

وأفادت وزارة الصحة، اليوم، بتشخيص 2,209 إصابات جديدة بفيروس كورونا، أمس، إثر إجراء 67,561 فحصا لتشخيص الإصابة بالفيروس.

وفيما لفتت المعطيات إلى تسجيل 420 إصابة جديدة منذ منتصف الليلة الماضية، انخفضت نسبة الفحوصات الموجة إلى 3.94%.

ويرقد في المستشفيات حاليا 497 مريضا بكورونا، منهم 169 حالة وُصفت بالخطيرة، وبينهم 62 مريضا يخضعون لتنفس اصطناعي.

ولم يتم تسجيل وفيات جديدة خلال الساعات الـ24 الماصية؛ وبلغ عدد الوفيات الإجمالية منذ بداية الجائحة 10,697 حالة. وأفادت الوزارة بأن معامل تناقل العدوى حاليا 0.75.

ويبلغ عدد مرضى كورونا حاليا 20,545 شخصا، حالة غالبيتهم العظمى طفيفة. كما يتواجد 24,317 شخصا في حجر صحي.

ووفقا للمعطيات الرسمية، بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الرابعة من اللقاح المضاد للفيروس 802,771 شخصا.

في حين بلغ عدد متلقي الجرعة الثالثة، أربعة ملايين و488 ألفا و419. وتلقى ستة ملايين و136 ألفا و238 شخصا الجرعة الثانية، وستة ملايين و707 آلاف و107 أشخاص الجرعة الأولى.