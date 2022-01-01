  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

الصحة الإسرائيلية: تسجيل 2,629 إصابة جديدة بكورونا

الثلاثاء 03 مايو 2022 04:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الإسرائيلية: تسجيل 2,629 إصابة جديدة بكورونا



القدس المحتلة/سما/

أظهرت المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم، الثلاثاء، تسجيل 2,629 إصابة جديدة بفيروس كورونا، منذ أمس الإثنين، في حين انخفض مُعامل انتقال العدوى إلى 0.75.

وأفادت وزارة الصحة، اليوم، بتشخيص 2,209 إصابات جديدة بفيروس كورونا، أمس، إثر إجراء 67,561 فحصا لتشخيص الإصابة بالفيروس.

وفيما لفتت المعطيات إلى تسجيل 420 إصابة جديدة منذ منتصف الليلة الماضية، انخفضت نسبة الفحوصات الموجة إلى 3.94%.

ويرقد في المستشفيات حاليا 497 مريضا بكورونا، منهم 169 حالة وُصفت بالخطيرة، وبينهم 62 مريضا يخضعون لتنفس اصطناعي.

ولم يتم تسجيل وفيات جديدة خلال الساعات الـ24 الماصية؛ وبلغ عدد الوفيات الإجمالية منذ بداية الجائحة 10,697 حالة. وأفادت الوزارة بأن معامل تناقل العدوى حاليا 0.75.

ويبلغ عدد مرضى كورونا حاليا 20,545 شخصا، حالة غالبيتهم العظمى طفيفة. كما يتواجد 24,317 شخصا في حجر صحي.

ووفقا للمعطيات الرسمية، بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الرابعة من اللقاح المضاد للفيروس 802,771 شخصا.

في حين بلغ عدد متلقي الجرعة الثالثة، أربعة ملايين و488 ألفا و419. وتلقى ستة ملايين و136 ألفا و238 شخصا الجرعة الثانية، وستة ملايين و707 آلاف و107 أشخاص الجرعة الأولى.

#الصحة الاسرائيلية #كورونا #فيروس كورونا #وباء كورونا

الأكثر قراءة اليوم

بعدما وصفه بـ"أبو رغال".. منصور عباس يرد على تصريحات السنوار ضده

أول تعليق من الاعلام الاسرائيلي على اعلان القسام مسؤوليتها عن عملية "أرئيل"

صورة: كتائب القسام تنشر أسماء منفذي عملية سلفيت البطولية

كتائب القسام تعلن مسؤوليتها الكاملة عن عملية سلفيت البطولية

هرتسوغ : الانقسام الفلسطيني أحدث شللا سياسيا وأتطلع لزيارة السعودية

الخارجية الروسية ترد بحدة على تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي و تؤكد التالي ..

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

غزة: أول حالة وفاة لطفل إثر إصابته بالتهاب الكبد الغامض

البيت الأبيض يدرس عقد اجتماع لزعماء المنطقة اثناء زيارة بايدن

“سي إن إن” تكشف: بوتين قد يُعلن الحرب رسمياً على أوكرانيا بهذا التاريخ

الخارجية الروسية ترد بحدة على تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي و تؤكد التالي ..

اسرائيل : انذرات غير محددة بتنفيذ عمليات

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم