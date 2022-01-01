غزة: أول حالة وفاة لطفل إثر إصابته بالتهاب الكبد الغامض

غزة/سما/

أعلنت مدير الطب الوقائي في وزارة الصحة بقطاع غزة، د. مجدي ظهير، اليوم الثلاثاء، وفاة طفل من سكان محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، إثر إصابته بالتهاب الكبد الغامض في مجمع الشفاء الطبي.

وأفاد ظهير في تصريح صحفي"، بوفاة الطفل خليل أبو معمر البالغ من العمر ثماني سنوات بعد اصابته بهذا المرض منذ أيام.

وبخصوص مرض التهاب الكبد المستجد، قال مدير الطب الوقائي: إن "أسبابه لم تعرف حتى هذه اللحظة، فيما تجري منظمة الصحة العالمية دراسات علمية طبية عليه".

وكانت الصحة العالمية، قد حذرت من هذا المرض، مشيرًا إلى أن أعراضه تشمل: " الغثيان والقيء والإسهال وآلام في البطن، قبل أن تظهر على أكبادهم علامات الالتهاب".







الجدير بالذكر, فإن وزارة الصحة بغزة، قد أعلنت الأسبوع الماضي، عن إصابة طفل من سكان خانيونس بالتهاب الكبد – غير معروف عامل والمسبب له- ووضعه الصحي خطير، على إثر ذلك نقل إلى العناية المكثفة.