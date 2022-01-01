الرئيس الفنزويلي مادورو: تحيا فلسطين وتحيا القدس (فيديو)

كاراكاس/سما/

حيا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الأحد، فلسطين ومدينتها المقدسة، القدس، معلنا تضامنه معها ومؤكدا: "لن نتركها وحدها".

وقال إنّ "اليوم هو يوم القدس، يوم القدس العالمي، ونحن نقولها من كاراكاس: عاشت قدس الشعوب".



جاء ذلك خلال استقباله وفود "المؤتمر الـ17 للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي" المنعقد في كاراكاس، متابعا: "تحيا قدس فلسطين وتحيا القدس المقدسة قدس التلاقي والتضامن والحقيقة".



وسبق للرئيس الفنزويلي أن قال إنه "لا أحد في هذا العالم يجرؤ على مطالبتنا بالتخلّي عن فلسطين، ولا يمكن أن نقبل هذه المطالَبة. والخطيئة هي في مجرد التفكير في التخلّي عن فلسطين، أو تركها وحدها".



وقال إن "فلسطين هي أرض البشرية المقدَّسة، ولأرض فلسطين مكانة عظيمة جداً لدينا. اسم فلسطين نسمعه عاليا وعظيما".



وأضاف أن "الجرائم (الإسرائيلية) التي تُرتَكَب بحق الشعب الفلسطيني، سيدفع الاحتلال الإسرائيلي ثمنها يوماً ما".