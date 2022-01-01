اعتقال 4 فتية من الناصرة واللد بحجة إهانة علم "إسرائيل"

القدس المحتلة/سما/

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أربعة فتية (13 - 16 عاما) من مدينتي الناصرة والرملة، بحجة "إهانة علم إسرائيل".

وأعلنت الشرطة، في بيان، تمديد اعتقال فتى من الناصرة (16 عاما) حتى يوم غد الأربعاء، الرابع من أيار/ مايو الجاري، في قرار صدر عن محكمة الصلح في الناصرة.

وتنسب الشرطة للفتى شبهات بأنه أقدم على تنكيس علم إسرائيل بعد أن كان قد عُلق فوق عامود في أحد شوارع المدينة.

وقالت الشرطة إن جرى توثيق الفتى وهو ينزل العلم عن عامود إنارة في مدينة الناصرة وهو يرتدي لثاما، في فيديو تداوله الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي.

وادعت الشرطة أن الفتى أنزل العلم بطريقة "مهينة تحط من قدره".

وقالت إنها "تعامل بحزم مع ناشري التحريض من أي نوع بسبب الخطر الكبير والمباشر الذي تمثله المنشورات التحريضية وإنزال علم الدولة على الإرهاب والعنف".



وفي بيان منفصل، أعلنت الشرطة اعتقال ثلاثة قاصرين من اللد (13 - 15 عاما) للتحقيق معهم بحجة "إهانة علم إسرائيل والتنكيل به".

وقالت الشرطة إنها تلقت بلاغًا من أحد المخبرين بأنه شاهد قيام عدد من الأولاد بإفساد وإهانة علم إسرائيل في الرملة، أمس الإثنين.

وبحسب الشرطة فإنه تم الإفراج عن الفتية الثلاثة وإحالتهم للحبس المنزلي لمدة 5 أيام وإصدار قرار بإبعادهم عن مدينة الرملة.