العثور على جثة شاب في بيت لحم

بيت لحم/سما/

باشرت النيابة العامة اجراءاتها التحقيقية فيما باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري بواقعة وفاة مواطن في منطقة واد رحال جنوب مدينة بيت لحم.



وذكر العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة، أن إشارة وردت لغرفة عمليات شرطة المحافظة اليوم مفادها عثور المواطنين على جثة مواطن يبلغ من العمر 25 عاما ملقاةً على الأرض في منطقة واد رحال وتم نقل الجثة للمشفى.

وأكد العقيد ارزيقات أن النيابة العامة أمرت بالتحفظ على الجثة وإحالتها لمعهد الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية عليها للوقوف على أسباب الوفاة .