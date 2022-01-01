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مستوطنون يعتدون على راعي أغنام شرق رام الله

الثلاثاء 03 مايو 2022 03:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يعتدون على راعي أغنام شرق رام الله



رام الله/سما/

 اعتدى مستوطنون، اليوم الثلاثاء، على راعي أغنام قرب منطقة الخلال في قرية كفر مالك شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية لـ"وفا"، بأن عددا من المستوطنين اقتحموا على خيولهم بحماية جيش الاحتلال منطقة الخلال في كفر مالك، واعتدوا بالضرب على المواطن فايز الترباني خلال رعيه للأغنام، وقاموا بمطاردة أغنامه خارج القرية.

وأشارت إلى أن أهالي القرية توجهوا للمنطقة لحماية الأراضي من المستوطنين وطردهم منها.

وتشهد محافظات الضفة الغربية بما فيها مدنية القدس المحتلة ارتفاعا في وتيرة اقتحامات واعتداءات المستوطنين منذ مطلع العام الجاري.

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#رام الله #الاستيطان

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