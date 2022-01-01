  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يقتحم مناطق أثرية في مسافر يطا ويمنع المواطنين من استخدام الآبار فيها

الثلاثاء 03 مايو 2022 03:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقتحم مناطق أثرية في مسافر يطا ويمنع المواطنين من استخدام الآبار فيها



الخليل/سما/

 اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عددا من الآبار والمناطق الأثرية في مسافر يطا، وهددت المواطنين ورعاة الأغنام من استخدامها أو العبث بها.

وقال مسؤول لجان الحماية والصمود في مسافر يطا فؤاد عمور، إن طواقم ما يسمى "سلطة الآثار" الإسرائيلية برفقة قوات الاحتلال، داهمت بئرا أثريا في منطقة بيرين بمسافر يطا، وهددت المواطنين ورعاة الأغنام باستخدام البئر أو الاقتراب منه، بحجة أنه أثري، كما داهمت منطقة الجزاء وصورت بئرا آخر فيها وحذرت الأهالي من الاقتراب منه أو استخدامه.

وأضاف أن قوات الاحتلال نفذت جولة في عدد من القرى والتجمعات السكانية، بحجة وجود مناطق أثرية وأراضٍ، سيتم منع المواطنين وأصحابها من الوصول إليها.

#الاحتلال الاسرائيلي #يطا

الأكثر قراءة اليوم

بعدما وصفه بـ"أبو رغال".. منصور عباس يرد على تصريحات السنوار ضده

أول تعليق من الاعلام الاسرائيلي على اعلان القسام مسؤوليتها عن عملية "أرئيل"

صورة: كتائب القسام تنشر أسماء منفذي عملية سلفيت البطولية

كتائب القسام تعلن مسؤوليتها الكاملة عن عملية سلفيت البطولية

هرتسوغ : الانقسام الفلسطيني أحدث شللا سياسيا وأتطلع لزيارة السعودية

الخارجية الروسية ترد بحدة على تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي و تؤكد التالي ..

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

غزة: أول حالة وفاة لطفل إثر إصابته بالتهاب الكبد الغامض

البيت الأبيض يدرس عقد اجتماع لزعماء المنطقة اثناء زيارة بايدن

“سي إن إن” تكشف: بوتين قد يُعلن الحرب رسمياً على أوكرانيا بهذا التاريخ

الخارجية الروسية ترد بحدة على تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي و تؤكد التالي ..

اسرائيل : انذرات غير محددة بتنفيذ عمليات

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم