  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

سلطات الاحتلال تنقل المعتقل عواودة للمستشفى لخطورة وضعه الصحي

الثلاثاء 03 مايو 2022 03:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
سلطات الاحتلال تنقل المعتقل عواودة للمستشفى لخطورة وضعه الصحي



رام الله/سما/

 قررت محكمة الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، نقل الأسير المضرب عن الطعام خليل عواودة إلى مستشفى "ٱساف هروفيه"، لخطورة وضعه الصحي.

وأفاد المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه لـ"وفا"، بأن محكمة الاحتلال عقدت جلسة بناء على طلب من محامية المعتقل عواودة، لمناقشة الحالة الصحية له، وقررت فيها نقله من مستشفى عيادة سجن الرملة إلى مستشفى "ٱساف هروفيه" لخطورة وضعه الصحي.

والمعتقل عواودة (40 عامًا) من الخليل، يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ63 على التوالي، رفضا لاستمرار اعتقاله الإداري في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ويعاني عواودة من آلام في الرأس والمفاصل، وصداع وهزال وإنهاك شديد، وعدم انتظام في نبضات القلب، وتقيؤ بشكل مستمر، وانخفاض حاد في الوزن، حيث فقد من وزنه أكثر من 20 كغم.

وترفض سلطات الاحتلال الاستجابة لطلبه بإنهاء اعتقاله الإداري، أو التعاطي معه، في ظل تراجع وضعه الصحي بشكل ملحوظ.

والمعتقل عواودة أب لأربع طفلات، واعتقلته قوات الاحتلال بتاريخ 27/12/2021، وحولته للاعتقال الإداري دون أن توجه له أي اتهام، كما اعتقل سابقا في سجون الاحتلال عدة مرات.

#الاحتلال الاسرائيلي #خليل عواودة

الأكثر قراءة اليوم

بعدما وصفه بـ"أبو رغال".. منصور عباس يرد على تصريحات السنوار ضده

أول تعليق من الاعلام الاسرائيلي على اعلان القسام مسؤوليتها عن عملية "أرئيل"

صورة: كتائب القسام تنشر أسماء منفذي عملية سلفيت البطولية

كتائب القسام تعلن مسؤوليتها الكاملة عن عملية سلفيت البطولية

هرتسوغ : الانقسام الفلسطيني أحدث شللا سياسيا وأتطلع لزيارة السعودية

الخارجية الروسية ترد بحدة على تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي و تؤكد التالي ..

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

غزة: أول حالة وفاة لطفل إثر إصابته بالتهاب الكبد الغامض

البيت الأبيض يدرس عقد اجتماع لزعماء المنطقة اثناء زيارة بايدن

“سي إن إن” تكشف: بوتين قد يُعلن الحرب رسمياً على أوكرانيا بهذا التاريخ

الخارجية الروسية ترد بحدة على تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي و تؤكد التالي ..

اسرائيل : انذرات غير محددة بتنفيذ عمليات

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم