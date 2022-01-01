عملة تذكارية للشعراوي تثير الانقسامات في مصر

القاهرة / سما /

أثارت صورة لعملة معدنية تذكارية مصرية جديدة، تحمل صورة رجل الدين محمد متولي الشعراوي، حالة من الجدل، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيد لـ"تكريم" الشيخ الراحل، ومعارض يرى في شخصه مثالاً لـ"التطرف".

وشهد موقع تويتر، معركة بين مستخدمين مصريين، علقوا فيها على إصدار وزارة المالية، الأحد، عدة عملات معدنية تذكارية لشخصيات مصرية، بينها الشعراوي، في إطار مشروع حكومي وصفته بأنه يجسد مقولة "الصورة بألف كلمة"، ويسمى "أنامل من ذهب".

وسخرت مغردة، تدعى أميرة أبو شهبة، من إصدار العملة التذكارية للشعراوي، قائلة: "صورة بألف كلمة عن ايه؟". ووصفت الشعراوي بأنه "أحد شيوخ الدجل والتطرف"، على حد قولها.

على جانب آخر، تساءل محمد صلاح عن أسباب الهجوم على العملة التذكارية للشعراوي دون غيرها.

ومنذ عامين، أثار وصف الإعلامية المصرية أسما شريف منير، للشعراوي بـ"المتطرف" ضجة واسعة.

ويعتبر كثيرون الشيخ الأزهري خطا أحمر لا يصح انتقاده، وتواصل قنوات تلفزيونية عديدة بث حلقاته الدينية وبرنامجه الذي حقق شهرة واسعة تحت اسم "خواطر الشعراوي" لتفسير القرءان.

وفي المقابل، لم تخل مسيرة الشعراوي من الجدل، حيث ينتقد البعض ما يصفونه بـ"أفكار متشددة" روج لها الداعية المعروف مثل جواز ضرب الزوج لزوجته، وقوله إنه "سجد لله شكرا" بعد خسارة مصر في حرب 1967.

وكانت وزارة المالية المصرية أصدرت بيانا علي حسابها بفيسبوك، قالت فيه إن مشروع "أنامل من ذهب"، يجسد إبداعات خلاقَّة يمتزج فيها الماضي بحضارته العريقة، والحاضر بمنجزاته التاريخية الثرية.

وأصدرت مصلحة سك العملة المصرية التابعة لوزارة المالية، ميداليات تذكارية لمعالم دينية مصرية وعربية، وكذلك لبعض الشخصيات ومنها مجموعة من باباوات الكنيسة المصرية، ورؤساء مصريين سابقين، والشيخ الشعراوي.