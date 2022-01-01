  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مستوطنون يعتدون على راعي أغنام شرق رام الله

الثلاثاء 03 مايو 2022 12:50 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

اعتدى مستوطنون، اليوم الثلاثاء، على راعي أغنام قرب منطقة الخلال في قرية كفر مالك شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية ، بأن عددا من المستوطنين اقتحموا على خيولهم بحماية جيش الاحتلال منطقة الخلال في كفر مالك، واعتدوا بالضرب على المواطن فايز الترباني خلال رعيه للأغنام، وقاموا بمطاردة أغنامه خارج القرية.

وأشارت إلى أن أهالي القرية توجهوا للمنطقة لحماية الأراضي من المستوطنين وطردهم منها.

وتشهد محافظات الضفة الغربية بما فيها مدنية القدس المحتلة ارتفاعا في وتيرة اقتحامات واعتداءات المستوطنين منذ مطلع العام الجاري.

#مستوطنون #كفر مالك

الأكثر قراءة اليوم

أول تعليق من الاعلام الاسرائيلي على اعلان القسام مسؤوليتها عن عملية "أرئيل"

هرتسوغ : الانقسام الفلسطيني أحدث شللا سياسيا وأتطلع لزيارة السعودية

الأمير تركي الفيصل: الولايات المتحدة خذلتنا..ويدعو لمعاقبة الاحتلال

فيديو: ناد إنجليزي يقيم صلاة العيد على ملعبه ويدخل التاريخ

أسعار صرف العملات

انتهاء جلسة توبيخ السفير الروسي في تل أبيب

الخارجية الروسية ترد بحدة على تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي و تؤكد التالي ..

الأخبار الرئيسية

“سي إن إن” تكشف: بوتين قد يُعلن الحرب رسمياً على أوكرانيا بهذا التاريخ

الخارجية الروسية ترد بحدة على تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي و تؤكد التالي ..

اسرائيل : انذرات غير محددة بتنفيذ عمليات

أول تعليق من الاعلام الاسرائيلي على اعلان القسام مسؤوليتها عن عملية "أرئيل"

كتائب القسام تعلن مسؤوليتها الكاملة عن عملية سلفيت البطولية

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم