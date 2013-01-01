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رياض محرز لـ إيلون ماسك مالك تويتر : أعد لي علامتي الزرقاء

الثلاثاء 03 مايو 2022 12:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
رياض محرز لـ إيلون ماسك مالك تويتر : أعد لي علامتي الزرقاء



وكالات / سما /

تلقى إيلون ماسك رجل الأعمال المعروف رسالة من الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي عبر وسيلة التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكانت “تويتر” قد قامت بسحب علامة التوثيق الزرقاء من صفحة رياض محرز الرسمية على تويتر مما أثار حفيظة البعض عقب استحواذ إيلون ماسك على الشركة.

وكان إيلون ماسك صاحب شركة “تيسلا” المعروفة قد قام بشراء تويتر مؤخراً، وبعدها قامت الشركة بإلغاء توثيق صفحة رياض محرز في خطوة غريبة تجاه لاعب كرة قدم مشهور.

ويمتلك نجم مانشستر سيتي هذا الحساب منذ نحو تسع سنوات تقريباً، وبالتحديد في عام 2013، وتحتوى صفحته على أكثر من 3 ملايين متابع.

وخاطب رياض محرز إيلون ماسك مباشرة عبر حسابه الشخصي على تويتر بشأن إلغاء توثيق صحفة اللاعب الجزائري قائلاً “أخي، إيلون ماسك، أعد لي علامتي الزرقاء”.

الجدير بالذكر أن رياض محرز لم يقم بنشر أو كتابة أي شيء مخالف لقواعد وظوابط تويتر، وبالرغم من ذلك قامت الشركة بإلغاء توثيق صفحة لاعب السيتي.

#رياض محرز #مانشستر سيتي #العلامة الزرقاء #إيلون ماسك #تويتر

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