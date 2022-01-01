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عثمان ديمبيلي يدمر مستقبل أداما تراوري في برشلونة

الثلاثاء 03 مايو 2022 12:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
عثمان ديمبيلي يدمر مستقبل أداما تراوري في برشلونة



وكالات / سما /

ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية بأن إدارة برشلونة لن تتعاقد مع أداما تراوري بشكلٍ نهائي هذا الصيف، وهذا بعد تألق الفرنسي عثمان ديمبيلي مع البرسا في الفترة القادمة.

وتعاقد برشلونة مع أداما تراوري شهر يناير الماضي على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر قادماً من ولفرهامبتون الإنجليزي مع إمكانية التعاقد معه بشكلٍ نهائي هذا الصيف بمبلغ 30 مليون يورو.

وكانت انطلاقة أداما تراوري مع برشلونة نارية بمشاركته في أكثر من لقاء بشكلٍ أساسي وصنع أكثر من هدف مميز ليكون أحد نجوم البرسا في ذلك الوقت.

ولكن أوضحت الصحيفة أن الأمور تغيرت 180 درجة مع أداما تراوري بعد عودة عثمان ديمبيلي للمشاركة وابتعاد الإصابات عنه.

وأضافت الصحيفة أن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة قرر إبعاد تراوري عن التشكيلة الأساسية من أجل عثمان ديمبيلي، حيث تحول اللاعب الإسباني من عنصر أساسي في صفوف البرسا إلى حبيس لدكة البدلاء.

وفي المباراة الأخيرة لبرشلونة ومع غياب عثمان ديمبيلي عن الفريق، لم يقم تشافي حتى بإشراك تراوري في التشكيلة الأساسية بل فيران توريس ليؤكد من جديد عدم الحاجة لخدمات نجم ولفرهامبتون.

وأكدت الصحيفة أن إدارة برشلونة بدورها لا ترغب في شراء أداما تراوري من ولفرهامبتون، لتنتهي قصة ابن البلاوجرانا مبكراً أو قبل ما تبدأ حتى.

#أداما تراوري #برشلونة #عثمان ديمبيلي #وولفرهامبتون

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