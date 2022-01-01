في خطاب غير مسبوق.. بن كيران يهاجم ممثل اسرائيل في المغرب: ما دخلك في انتخاباتنا ؟

القدس المحتلة / سما /

انتقد عبد الاله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي، حكومات الدول العربية المطبعة مع إسرائيل، كما هاجم رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط، دافيد غوفرين.

وخاطب الدبلوماسي الإسرائيلي، بعبارات غير مسبوقة، قائلا ما دخلك أنت في الانتخابات المغربية، وذلك ردا على اشادة الأخير بسقوط حزب العدالة والتنمية في الانتخابات الأخيرة التي حملت نتائجها حزب التجمع الوطني للأحرار الى ترأس الحكومة.

بين كيران الذي كان يلقي خطابا أمام أنصاره بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، شدد على حسن معاملة المغاربة لليهود باعتبارهم مواطنين مغاربة، مؤكدا أن المغربي يرفض قتل الفلسطينيين، مضيفا أنه “لولا أن الحدود مغلقة لذهبنا إلى أرض الجهاد”.

وخاطب رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي: لماذا يقتحم الصهاينة المسجد الأقصى ويعتدون على المصلين ولا يفرقون بين صغير وكبير وامرأة،؟ مضيفا “أن إسرائيل لم تراع أن الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس”.

وبخصوص الحكومات التي طبعت علاقاتها مع إسرائيل، قال بن كيران أن شعوب هذه الدول غير راضية عن ذلك، وأن الخونة فقط هم الذين قاموا بعملية التطبيع، متسائلا “كيف يريد اليهود من المغاربة أن يرحبوا بهم وهم يقتلون إخوانهم الفلسطينيين؟”.

وقال عبد الاله بن كيران أن على إسرائيل أن تختار حل الدولتين اذا أرادت أن تضمن بقاها، والا فلن تضفر مستقبلا لا بهذه ولا بتلك، في إشارة الى أراضي عام 1948 وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة.