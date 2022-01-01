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إيمري يتحدى ليفربول : نريد التأهل إلى النهائي

الثلاثاء 03 مايو 2022 12:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيمري يتحدى ليفربول : نريد التأهل إلى النهائي



وكالات / سما /

صرح أوناي إيمري مدرب فياريال الإسباني بأن فريقه سيسعى إلى التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا، مشيراً إلى جاهزية نجمه وهدافه جيرارد مورينو للقاء ليفربول الإنجليزي.

وسيستضيف فياريال مساء غد الثلاثاء منافسه ليفربول في إسبانيا بإياب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب في ملعب “الأنفيلد” معقل ليفربول قد انتهت بفوز أصحاب الأرض بهدفين نظيفين، ليضع بذلك الريدز قدماً في نهائي البطولة الأوروبية.

وتحدث يوناي إيمري في مؤتمره الصحفي قبل مباراة الغد أمام ليفربول قائلاً “نريد أن نلعب في النهائي. علينا أن نقدم مباراة متكاملة، ونريد من جماهيرنا المساندة والتشجيع للاستمتاع بهذه المباراة، حيث ستكون غالبية الحضور باللون الأصفر”.

وأضاف “سنلعب أمام جماهيرنا لذا علينا تحقيق الفوز، وفي نفس الوقت علينا أن نقدم مباراة دفاعية مختلفة عن لقاء الذهاب، علينا أن نفرض طريقتنا على ليفربول”.

وبسؤاله عن مدى جاهزية جيرارد مورينو للقاء الغد بعد غيابه عن مباراة الذهاب رد قائلاً “جيرارد مورينو سيكون جاهزاً للمشاركة غداً”.

#أوناي إيمري #إيمري #ليفربول #دوري أبطال أوروبا #فياريال

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