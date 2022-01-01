مانشستر يونايتد يفوز بسهولة على برينتفورد بثلاثية في الدوري

وكالات / سما /

حقق مانشستر يونايتد انتصاراً سهلاً على برينتفورد بثلاثية نظيفة ضمن فعاليات الجولة 35 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

واستضاف فريق مانشستر يونايتد مساء أمس الاثنين منافسه برينتفورد، ونجح في تحقيق الفوز ليستمر في التمسك بأمل خطف بطاقة التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وعاد برونو فيرنانديز نجم مانشستر يونايتد لتسجيل الأهداف مع الفريق بإحرازه هدف الشياطين الحمر الأول في مرمى برينتفورد.

وافتتح مانشستر يونايتد مهرجان الأهداف بالدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول عن طريق البرتغالي برونو فيرنانديز بصناعة من الموهبة السويدية إيلانجا.

وقامت تقنية حكم الفيديو “فار” بإلغاء هدف لمانشستر يونايتد بالدقيقة الأخيرة من الوقت بدل من الضائع بشوط المباراة الأول.

وفي الشوط الثاني، نجح مانشستر يونايتد في تسجيل الهدف الثاني من ركلة جزاء عبر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالدقيقة 61.

وفي الدقيقة 72، نجح الفرنسي رافايل فاران في تسجيل هدف مانشستر يونايتد الثالث بصناعة من البرازيلي أليكس تيليس، لينتهي اللقاء بفوز الشياطين الحمر بثلاثية نظيفة.

بهذه النتيجة، يرتفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة 58 في المركز السادس، بينما تجمد رصيد برينتفورد عند النقطة 40 في المركز الرابع عشر.