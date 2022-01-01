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الكشف عن حكم لقاء ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في دوري الأبطال

الثلاثاء 03 مايو 2022 12:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن حكم لقاء ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في دوري الأبطال



وكالات / سما /

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” عن حكم مباراة ريال مدريد الإسباني المرتقبة ومانشستر سيتي في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يستضيف فريق ريال مدريد منافسه الصعب مانشستر سيتي مساء يوم الأربعاء المقبل على ملعب “سانتياجو برنابيو” معقل المرينجي في إياب دور نصف النهائي.

وكانت مباراة الذهاب في إنجلترا وبالتحديد ملعب الاتحاد قد انتهت بفوز أصحاب الأرض على الضيوف ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تعيين الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو لإدارة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في نصف النهائي.

وقام دانييلي أورساتو بإدارة مباراة لكلاً من ريال مدريد ومانشستر سيتي هذا الموسم في مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث فاز الفريق الإنجليزي بمباراته أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بهدفين مقابل هدف في دور المجموعات، بينما خسر المرينجي بهدفٍ نظيف أمام سان جيرمان سجله النجم الفرنسي كيليان مبابي في لقاء الذهاب بدور ثمن النهائي.

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