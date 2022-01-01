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الخارجية الروسية ترد بحدة على تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي و تؤكد التالي ..

الثلاثاء 03 مايو 2022 12:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية الروسية ترد بحدة على تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي و تؤكد التالي ..



القدس المحتلة / سما /

ردت وزارة الخارجية الروسية اليوم (الثلاثاء) بحدة على تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد .

وقالت في بيان "تصريحات وزير الخارجية لابيد المناهضة للتاريخ تفسر دعم حقيقة إسرائيل لنظام النازيين الجدد في أوكرانيا".

وتأتي هذه التصريحات بعد أن أدان لبيد تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ،واستنكرت إسرائيل، الاثنين، إشارة لافروف إلى أن الزعيم النازي أدولف هتلر "كان دمه يهوديًا"، وقالت إن هذه مغالطة "لا تغتفر".

وأدلى لافروف بتصريحاته ردا على سؤال بخصوص سبب رغبة روسيا في "القضاء على النزعة النازية" في أوكرانيا بينما رئيس البلاد فولوديمير زيلينسكي يهودي.

وقال لافروف، متحدثا من خلال مترجم إيطالي: "عندما يقولون أي نوع من النزعة النازية هذا إذا كنا يهوديا أعتقد أن هتلر أيضا له أصول يهودية لذا فهذا لا يعني شيئا".

وأضاف: "منذ فترة طويلة ونحن نسمع حكماء من اليهود يقولون إن أكبر معاد للسامية هم اليهود أنفسهم".

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