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الاحتلال يقتحم مناطق أثرية في مسافر يطا ويمنع المواطنين من استخدام الآبار فيها

الثلاثاء 03 مايو 2022 12:19 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عددا من الآبار والمناطق الأثرية في مسافر يطا، وهددت المواطنين ورعاة الأغنام من استخدامها أو العبث بها.

وقال مسؤول لجان الحماية والصمود في مسافر يطا فؤاد عمور، إن طواقم ما يسمى "سلطة الآثار" الإسرائيلية برفقة قوات الاحتلال، داهمت بئرا أثريا في منطقة بيرين بمسافر يطا، وهددت المواطنين ورعاة الأغنام باستخدام البئر أو الاقتراب منه، بحجة أنه أثري، كما داهمت منطقة الجزاء وصورت بئرا آخر فيها وحذرت الأهالي من الاقتراب منه أو استخدامه.

وأضاف أن قوات الاحتلال نفذت جولة في عدد من القرى والتجمعات السكانية، بحجة وجود مناطق أثرية وأراضٍ، سيتم منع المواطنين وأصحابها من الوصول إليها.

#الاحتلال #مسافر يطا

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