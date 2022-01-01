  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مصرع امرأة وإصابة آخرين في حادث طرق بالنقب

الثلاثاء 03 مايو 2022 09:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع امرأة وإصابة آخرين في حادث طرق بالنقب



القدس المحتلة / سما /

لقيت امرأة مصرعها وأصيب آخرون بجروح متفاوتة في حادث طرق وقع بين سيارتين على شارع رقم 25 بالقرب من مدينة بئر السبع في منطقة النقب، فجر اليوم الثلاثاء.

وأفاد الناطق بلسان "سلطة الإطفاء والإنقاذ" للإعلام العربي أن "طواقم إطفاء وإنقاذ عملت على تخليص عالقين جراء حادث طرق بين سيارتين على شارع رقم 25 بين بئر السبع و'سدي تيمان'. وتمكنت الطواقم من تخليص عالقين، بينهم امرأة فارقت الحياة داخل السيارة، إلى جانب 3 إصابات وصفت بأنها بين المتوسطة والخطيرة ".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب تنظيم حركة السير في المكان.

ونقلت طواقم طبية من مؤسسة "نجمة داود الحمراء" المصابين، على وجه السرعة، بسيارات الإسعاف المكثف إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع، لاستكمال العلاج.

الأكثر قراءة اليوم

أول تعليق من الاعلام الاسرائيلي على اعلان القسام مسؤوليتها عن عملية "أرئيل"

هرتسوغ : الانقسام الفلسطيني أحدث شللا سياسيا وأتطلع لزيارة السعودية

الأمير تركي الفيصل: الولايات المتحدة خذلتنا..ويدعو لمعاقبة الاحتلال

رقم غرفة أردوغان بزيارته للسعودية يثير إعجابه .. ما هو؟

فيديو: ناد إنجليزي يقيم صلاة العيد على ملعبه ويدخل التاريخ

انتهاء جلسة توبيخ السفير الروسي في تل أبيب

"فيفا" يحسم قضية إعادة مباراة مصر والسنغال وعقوبة مفاجئة للفراعنة

الأخبار الرئيسية

اسرائيل : انذرات غير محددة بتنفيذ عمليات

أول تعليق من الاعلام الاسرائيلي على اعلان القسام مسؤوليتها عن عملية "أرئيل"

كتائب القسام تعلن مسؤوليتها الكاملة عن عملية سلفيت البطولية

هرتسوغ : الانقسام الفلسطيني أحدث شللا سياسيا وأتطلع لزيارة السعودية

YmBjx

بعدما وصفه بـ"أبو رغال".. منصور عباس يرد على تصريحات السنوار ضده

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم