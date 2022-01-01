مصرع امرأة وإصابة آخرين في حادث طرق بالنقب

القدس المحتلة / سما /

لقيت امرأة مصرعها وأصيب آخرون بجروح متفاوتة في حادث طرق وقع بين سيارتين على شارع رقم 25 بالقرب من مدينة بئر السبع في منطقة النقب، فجر اليوم الثلاثاء.

وأفاد الناطق بلسان "سلطة الإطفاء والإنقاذ" للإعلام العربي أن "طواقم إطفاء وإنقاذ عملت على تخليص عالقين جراء حادث طرق بين سيارتين على شارع رقم 25 بين بئر السبع و'سدي تيمان'. وتمكنت الطواقم من تخليص عالقين، بينهم امرأة فارقت الحياة داخل السيارة، إلى جانب 3 إصابات وصفت بأنها بين المتوسطة والخطيرة ".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب تنظيم حركة السير في المكان.

ونقلت طواقم طبية من مؤسسة "نجمة داود الحمراء" المصابين، على وجه السرعة، بسيارات الإسعاف المكثف إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع، لاستكمال العلاج.