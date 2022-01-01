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إسرائيل تفرض طوقا أمنيا على الضفة وتغلق المعابر مع قطاع غزة

الثلاثاء 03 مايو 2022 09:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تفرض طوقا أمنيا على الضفة وتغلق المعابر مع قطاع غزة



القدس المحتلة / سما /

أعلن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي عن فرض طوق أمني شامل على الضفة الغربية واغلاق المعابر مع قطاع غزة خلال يومي إحياء ما يسمى "ذكرى قتلى معارك إسرائيل وعيد الاستقلال".

وقال الناطق إن الطوق سيبدأ اليوم الثلاثاء عند الساعة الثالثة من بعد الظهر بالتوقيت المحلي، لينتهي في منتصف ليلة الخميس/ الجمعة القادمة، وذلك بعد تقييم للأوضاع الأمنية.

وأضاف أنه "لن يسمح إلا للحالات الإنسانية والطبية والاسثنائية بدخول الأراضي الإسرائيلية بعد الحصول على تصريح من منسق اعمال الحكومة في المناطق".

وطلب "من كل من يريد دخول إسرائيل خلال هذه الفترة التوجه مسبقا إلى مكتب منسق أعمال الحكومة في المناطق للحصول على التصريح اللازم".

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