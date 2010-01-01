وفد أميركي يصل اسرائيل تمهيدًا لزيارة بايدن

القدس المحتلة / سما /

وصل وفد أميركي اسرائيل من أجل التحضير لزيارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى إسرائيل، المرجّحة أن تكون نهاية الشهر المقبل.

ولم تعلن الولايات المتحدة أو إسرائيل عن الزيارة، التي كشفتها صحيفة "هآرتس"، مساء الإثنين.

وسيزور الوفد الأميركي أيضًا مناطق السلطة الفلسطينية، حيث تطرح فكرة أن تتضمّن زيارة بايدن لقاءً مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الذي تلقى مكتبه، الخميس الماضي، اتصالًا من البيت الأبيض، أُبلغ خلاله باحتمال زيارة بايدن.

ويبحث الوفد الأميركي فحوى الزيارة ومواعيدها المحتملة.

ومن المتوقع أن يلتقي بايدن بالرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، ورئيس الوزراء، نفتالي بينيت، وأن يُبرِز في خطابه قربه من إسرائيل وأهميّتها كحليف للولايات المتحدة.

ومن المرجّح أن تكون الزيارة في نهاية حزيران/يونيو، بالتزامن مع قمّتي دول السبع التي ستنعقد في ألمانيا في 26 حزيران/يونيو، والناتو في إسبانيا في 29 حزيران/يونيو.

والأحد الماضي، أبلغ بايدن، في اتصال هاتفي، بينيت، برغبته بزيارة إسرائيل في الأشهر المقبلة، وستكون هذه أول زيارة يجريها بايدن لإسرائيل منذ أن تولى الرئاسة في كانون الثاني/ يناير 2021، بينما زارها في 2010 و2016 حين كان نائبا للرئيس.