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أجواء خماسينية حارة

الثلاثاء 03 مايو 2022 09:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أجواء خماسينية حارة



رام الله / سما /

يكون الجو اليوم الثلاثاء خماسينيا حارا الى حار جدا وجافا مغبرا ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية ، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء و الليل والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

هذه الليلة، يكون الجو باردا نسبيا فوق المناطق الجبلية معتدلا فوق بقية المناطق ، والرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الاربعاء، يكون الجو صافياً إلى غائم جزئي ومعتدلا نهارا باردا ليلا خاصة فوق المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات الحرارة ويحتمل سقوط رذاذ فوق بعض المناطق ، والرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

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