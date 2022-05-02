كتائب القسام تعلن مسؤوليتها الكاملة عن عملية سلفيت البطولية

غزة/سما/

أعلنت كتائب القسام ،مساء اليوم الاثنين، مسؤوليتها الكاملة عن عملية سلفيت البطولية التي نفذت ليل الجمعة الماضية .

وأكدت القسام في بيان لها "أن العملية حلقة في سلسلة ردود القسام على العداون على الأقصى.

وفيما يلي نص البيان كما وصل وكالة سما الاخبارية:

قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ}

بيان عسكري صادر عن

..::: كتائب الشهيد عز الدين القسـام :::..

عملية سلفيت البطولية حلقةٌ في سلسلة ردودنا على العدوان على الأقصى

بعون الله تعالى وقوته تعلن كتائب الشهيد عز الدين القسام مسئوليتها الكاملة عن عملية سلفيت البطولية التي نفذها مجاهدونا ليل الجمعة 28 رمضان 1443هـ الموافق 29 أبريل 2022م فيما يُسمى "أرئيل" المغتصبة من أرض فلسطين.

حيث جاءت العملية رداً على عدوان الاحتلال الهمجي الغاشم على المسجد الأقصى المبارك وعلى المصلين في ساحاته في عنجهيةٍ وصلفٍ لم يحسب العدو عواقبه بعد.

وإن كتائب القسام إذ تعلن عن هذه العملية النوعية البطولية والتي أربكت منظومات العدو؛ لتعلن فخرها بمجاهديها أبناء القسام الميامين في الضفة المحتلة الذين لا زالوا يشرعون سيف القدس جنباً إلى جنب مع مقاومي شعبنا في كل بقاع أرضنا المحتلة.

وتؤكد كتائب القسام بأن هذه العملية تأتي ضمن سلسلةٍ من عمليات الرد على تدنيس أقصانا والعدوان عليه ولن تكون الأخيرة بعون الله.

وإنه لجهاد نصر أو استشهاد،،

كتائب الشهيد عز الدين القسام - فلسطين

الاثنين 01 شوال 1443هـ

الموافق 2022/05/02م