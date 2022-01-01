الاحتلال يهدم سلاسل حجرية ويقتلع أشجار زيتون ويخطر بهدم "عين ماء" في دوما

نابلس/سما/

هدمت جرافات الاحتلال، اليوم الاثنين، سلاسل حجرية واقتلعت أسلاك شائكة وأكثر من 100 شجرة زيتون من أراضي قرية دوما جنوب نابلس، في أول أيام عيد الفطر السعيد، كما أخطرت سلطات الاحتلال بهدم "عين دوما" جنوب القرية.

وقال رئيس مجلس قروي دوما سليمان دوابشة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي برفقة جرافات، اقتحمت الجهة الجنوبية من القرية صبيحة يوم العيد، وهدمت سلاسل حجرية بمساحة 7 دونمات وبطول ألف متر واقتلعت أسلاك شائكة وأكثر من 100 شجرة زيتون تزيد أعمارها العشرين سنة.

وأضاف أن سلطات الاحتلال علقت إخطارًا بهدم "عين دوما" جنوب القرية خلال 96 ساعة، مشيرًا إلى أن خزّان المياه (الحاووز) الخاص بالعين تم تشييده في عهد الانتداب البريطاني، وعمل المجلس القروي على ترميمه لتشكيله خطرًا على المواطنين وتسريبه للمياه، إلى جانب ترميم نبع المياه وإحاطته بأسلاك شائكة لحماية الأطفال من السقوط داخل النبع.

وأوضح أن مياه "عين دوما" تستخدم في سقاية المواشي، في ظل ما تعانيه القرية من شح في مصادر المياه.