  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

رئيسي لأردوغان: جهود الدول الإسلامية ضرورية لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية

الإثنين 02 مايو 2022 08:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيسي لأردوغان: جهود الدول الإسلامية ضرورية لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية



طهران/سما/

في اتصال هاتفي مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أن "جهود الدول الإسلامية ضرورية لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني".


وخلال الاتصال الهاتفي، قال إبراهيم رئيسي: "سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية تنص على تعزيز العلاقات الشاملة بصورة مؤثرة مع دول المنطقة، وخاصة تركيا".

وأضاف رئيسي: "نحن بحاجة إلى بذل قصارى جهودنا لوقف الاعتداءات غير الإنسانية للكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، من خلال مساعي الدول الإسلامية، واستخدام الطاقات الدولية المختلفة".

من جانبه أعرب الرئيس أردوغان عن رغبته في زيارة طهران، مضيفا: "تركيا مهتمة ببحث التطورات الإقليمية والدولية والتنسيق لدفع العلاقات الثنائية والدولية إلى الأمام، لا سيما زيادة حجم التجارة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

#ابراهيم رئيسي #رجب طيب أردوغان #الشعب الفلسطيني

الأكثر قراءة اليوم

تقرير عبري يتحدث عن دولة خليجية "تلعب دورا مركزيا في استقرار العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية"

إسرائيل تستدعي السفير الروسي بعد تصريحات لافروف "الخطيرة"

هرتسوغ : الانقسام الفلسطيني أحدث شللا سياسيا وأتطلع لزيارة السعودية

إعلام اسرائيلي يحمّل عملية "حارس الأسوار" مسؤولية التصعيد الحالي

رقم غرفة أردوغان بزيارته للسعودية يثير إعجابه .. ما هو؟

أسعار صرف العملات

الأمير تركي الفيصل: الولايات المتحدة خذلتنا..ويدعو لمعاقبة الاحتلال

الأخبار الرئيسية

هرتسوغ : الانقسام الفلسطيني أحدث شللا سياسيا وأتطلع لزيارة السعودية

YmBjx

بعدما وصفه بـ"أبو رغال".. منصور عباس يرد على تصريحات السنوار ضده

520222122754133

الأمير تركي الفيصل: الولايات المتحدة خذلتنا..ويدعو لمعاقبة الاحتلال

الحساب الوهمي المزعوم لسارةبوبي

الشاباك يزعم الكشف عن شبكة إيرانية لتجنيد عملاء في "إسرائيل"

42022855436340

يديعوت: السياسية الاسرائيلية في التعامل مع حماس انهارت والعمليات ستستمر

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم