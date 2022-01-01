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بينيت: تصريحات لافروف أمر في غاية الخطورة

الإثنين 02 مايو 2022 04:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
بينيت: تصريحات لافروف أمر في غاية الخطورة



القدس المحتلة/سما/

انتقد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الاثنين،  تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف حول اليهود.

وبحسب مكتب بينيت، فقد اعتبر بينيت أن "التصريح الذي صدر عن وزير الخارجية الروسي أمرًا في غاية الخطورة، لا يعكس كلامه الحقيقة كما وأن الهدف منه مرفوض".

وأضاف أن "هذه الأكاذيب هدفها إلقاء اللوم على اليهود واتهامهم بأروع الجرائم التي تم اقترفت بحقهم على مدار التاريخ وبهذه الطريقة إعفاء أعداء الشعب اليهودي من مسؤوليتهم عنها".


وقال "‏وكما سبق لي أن أشرت، لا تضاهي أي حرب نشهدها في هذا العصر المحرقة النازية وليست هناك أي حرب تشبهها".

وأكد بينيت أنه "لا بد من التوقف فورًا عن استخدام المحرقة التي حلت بالشعب اليهودي كأداة للتناحر السياسي".

#نفتالي بينيت #روسيا #اسرائيل

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