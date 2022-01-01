  1. الرئيسية
  2. الرياضة

تويتر "يعاقب" محرز بعد تغريدة حول إعادة مباراة منتخب الجزائر أمام الكاميرون

الإثنين 02 مايو 2022 04:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
تويتر "يعاقب" محرز بعد تغريدة حول إعادة مباراة منتخب الجزائر أمام الكاميرون



تويتر

قام موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" بإلغاء توثيق حساب نجم منتخب الجزائر رياض محرز، دون سبب واضح، عقب نشره تغريدة عن إعادة مباراة منتخب بلاده أمام الكاميرون.

ولم توضح إدارة "تويتر" أسباب إلغاء توثيق حساب نجم مانشستر سيتي رسميا رغم امتلاكه أكثر من 3 ملايين متابع، إلا أن الخطوة جاءت عقب تغريدة حول إعادة المباراة لمنتخب الخضر.

ويفيد التوثيق بالعلامة الزرقاء معرفة ما إذا كان الحساب ينتمي إلى شخصية عامة ومعروفة في الأوساط العالمية أم حساب مزيف.

وكان مضمون التغريدة التي نشرها محرز حول "إعادة" مباراة منتخب بلاده التي خسرها أمام نظيره الكاميروني، ما أدى إلى إقصاء منتخب "محاربي الصحراء" من نهائيات مونديال 2022، في المباراة التي شهدت شدا وجذبا بين الطرفين، واعتراضات على بعض الحالات التحكيمية التي وصفت بأنها "مثيرة للجدل".

وجاء في التغريدة التي كانت لحساب ينقل أخبار منتخب الجزائر وأعاد محرز نشرها: "أصدقائي لا تعلقوا آمالا كبيرة حتى لا تحبطوا. لو كان قدرنا الوصول إلى قطر، سنكون هنا، وإذا لم يكتب لنا فلن نشارك. الأمر متروك بيد الله. إن شاء الله خيرا يا ربي.. ومهما حصل، فلتحيا الجزائر".

 

ولم يسبق لتويتر أن سحب التوثيق من نجم كرة قدم عالمي يلعب في الدوريات الكبرى، فعندما يتم توثيق حسابات النجوم، تبقى موثقة حتى بعد اعتزالهم، باستثناء الحالات المتعلقة بالأمن والسلامة العامة أو مخالفة المعايير.

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرر اليوم الاثنين عدم إعادة مباراتي السنغال ومصر، وكذلك الجزائر والكاميرون في المرحلة الفاصلة من تصفيات كأس العالم قطر 2022 اللتين شهدتا أحداثا مثيرة للجدل.

#تويتر #رياض محرز #الجزائر #الكاميرون

الأكثر قراءة اليوم

دولة تعلن الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك

تقرير عبري يتحدث عن دولة خليجية "تلعب دورا مركزيا في استقرار العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية"

إسرائيل تستدعي السفير الروسي بعد تصريحات لافروف "الخطيرة"

موعد صلاة عيد الفطر في فلسطين

إعلام اسرائيلي يحمّل عملية "حارس الأسوار" مسؤولية التصعيد الحالي

أسعار صرف العملات

رقم غرفة أردوغان بزيارته للسعودية يثير إعجابه .. ما هو؟

الأخبار الرئيسية

هرتسوغ ينتقد السلطة الفلسطينية ويتطلع لزيارة السعودية

YmBjx

بعدما وصفه بـ"أبو رغال".. منصور عباس يرد على تصريحات السنوار ضده

520222122754133

الأمير تركي الفيصل: الولايات المتحدة خذلتنا..ويدعو لمعاقبة الاحتلال

الحساب الوهمي المزعوم لسارةبوبي

الشاباك يزعم الكشف عن شبكة إيرانية لتجنيد عملاء في "إسرائيل"

42022855436340

يديعوت: السياسية الاسرائيلية في التعامل مع حماس انهارت والعمليات ستستمر

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم