بيل غيتس يحذر من متحور كورونا "الأكثر فتكا"

وكالات/سما/

حذر مؤسس شركة "مايكروسوفت" الملياردير الأمريكي بيل غيتس، من أن جائحة فيروس كورونا لم تنته بعد، وأنه "لا يزال من الممكن أن يكون هناك نوع آخر أكثر انتشارا وأكثر فتكا".

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وفي مقابلة مع صحيفة "فاينانشيال تايمز"، قال غيتس إننا "لم نشهد الأسوأ بعد"، مشيرا إلى أنه في حين أنه لا يريد أن يكون "صوتا متشائما، إلا أن خطر ظهور متغير أكثر ضراوة يزيد كثيرا عن خمسة في المئة".

وأفاد بـ"أننا ما زلنا معرضين لخطر هذا الوباء الذي يولّد متغيرات يمكن أن تكون أكثر قابلية للانتقال، بل وأكثر فتكا"، مشددا على أن "اللقاحات طويلة الأمد التي تمنع العدوى، مطلوبة بشكل عاجل".

ودعا غيتس إلى إنشاء فريق من الخبراء الدوليين، بدءا من علماء الأوبئة، إلى مصممي أجهزة الكمبيوتر، لتحديد التهديدات وتحسين التنسيق الدولي، بالإضافة إلى تشكيل فريق استجابة عالمي للأوبئة، تديره منظمة الصحة العالمية، مؤكدا أن الاستثمار الإضافي في هذا المجال "أمر حيوي".

وأضاف: "يبدو لي أنه من الغريب أننا قد نفشل في النظر إلى هذه المأساة وعدم القيام بهذه الاستثمارات نيابة عن مواطني العالم".