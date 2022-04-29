  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

صحيفة "هارفارد كريمسون" الأميركية تؤيد مقاطعة "إسرائيل"

الإثنين 02 مايو 2022 04:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة "هارفارد كريمسون" الأميركية تؤيد مقاطعة "إسرائيل"



واشنطن/سما/

أعلنت هيئة التحرير لصحيفة "هارفارد كريمسون" اليومية، دعمها لحركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها.

والصحيفة هي الوحيدة المطبوعة في مدينة كامبريدج بولاية ماساتشوستس، وتصدر بصورة منتظمة منذ العام 1834 وهي مملوكة لجامعة هارفرد إحدى أعرق الجامعات العالمية.

ونشرت الصحيفة افتتاحية تقدم تأييدًا كاملاً لحركة مقاطعة إسرائيل، ومعربةً عن دعمها للجنة التضامن مع فلسطين بجامعة هارفارد، وهي مجموعة طلابية مؤيدة للحق الفلسطيني، استضافت على مدار الأسبوع الماضي حدثا سنويا تحت عنوان "أسبوع الفصل العنصري الإسرائيلي".

وكتب مجلس تحرير الصحيفة في الافتتاحية "نحن فخورون بتقديم دعمنا أخيرًا لحركة مقاطعة إسرائيل وندعو الجميع إلى فعل الشيء نفسه".

وأوضحوا أن هيئة التحرير عارضت سابقًا دعم مقاطعة إسرائيل، لكن ما تغير هو "ثقل اللحظة واستمرار انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان والقانون الدولي وصراخ فلسطين من أجل الحرية".

ونسبت الصحيفة أيضًا الفضل إلى نشاطات لجنة التضامن مع فلسطين في الحرم الجامعي، والحوارات والزيارات من نشطاء أكاديميين يهود مؤيدين للحق الفلسطيني منهم نعوم تشومسكي ونورمان فينكلشتاين.

وهيئة تحرير الصحيفة منفصلة عن قسم الأخبار. ويجتمع أعضاؤها البالغ عددهم 90 عضوًا ثلاث مرات في الأسبوع للمناقشة واتخاذ قرار بشأن المواقف التي يتعين عليهم اتخاذها.

#صحيفة "هارفارد كريمسون" الأميركية

الأكثر قراءة اليوم

دولة تعلن الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك

تقرير عبري يتحدث عن دولة خليجية "تلعب دورا مركزيا في استقرار العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية"

إسرائيل تستدعي السفير الروسي بعد تصريحات لافروف "الخطيرة"

موعد صلاة عيد الفطر في فلسطين

إعلام اسرائيلي يحمّل عملية "حارس الأسوار" مسؤولية التصعيد الحالي

أسعار صرف العملات

رقم غرفة أردوغان بزيارته للسعودية يثير إعجابه .. ما هو؟

الأخبار الرئيسية

هرتسوغ ينتقد السلطة الفلسطينية ويتطلع لزيارة السعودية

YmBjx

بعدما وصفه بـ"أبو رغال".. منصور عباس يرد على تصريحات السنوار ضده

520222122754133

الأمير تركي الفيصل: الولايات المتحدة خذلتنا..ويدعو لمعاقبة الاحتلال

الحساب الوهمي المزعوم لسارةبوبي

الشاباك يزعم الكشف عن شبكة إيرانية لتجنيد عملاء في "إسرائيل"

42022855436340

يديعوت: السياسية الاسرائيلية في التعامل مع حماس انهارت والعمليات ستستمر

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم