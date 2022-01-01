يديعوت: السياسية الاسرائيلية في التعامل مع حماس انهارت والعمليات ستستمر

القدس المحتلة/سما/

اعترفت صحيفة عبرية، بأن السياسية التي تعتمدها حكومة الاحتلال الإسرائيلي في التعامل مع حركة حماس، انهارت، منوهة إلى أن التقديرات الأمنية الإسرائيلية ترجح تصاعد العمليات في الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، في افتتاحيتها التي كتبها المعلق العسكري يوسي يهوشع، أن "محافل عليا في الاستخبارات الإسرائيلية، تؤكد أن موجة العمليات في الداخل آخذة بالتصاعد وكان آخرها عملية إطلاق النار في مستوطنة "أرئيل" التي أدت إلى مقتل حارس أمن إسرائيلي".

وأوضحت أن موجة العمليات الأخيرة أدت إلى مقتل 15 إسرائيليا، مضيفة أن "نهاية هذه الموجة لا تبدو في الأفق، مثلما يتضح من الإخطارات الاستخبارية لجهاز الشاباك وشعبة الاستخبارات في الجيش وكذا من خطاب زعيم حركة حماس في غزة يحيى السنوار".

وذكرت أن السنوار وبعد فترة طويلة، أطلق تهديداته تجاه إسرائيل، وأكد أن "المعركة لن تنتهي مع نهاية رمضان، بل تبدأ. أعددنا رشقة من 1111 صاروخا".

وأكدت "يديعوت" أن "السياسة الإسرائيلية تجاه حركة حماس انهارت".







وبينت أن "المزاج في هيئة الأركان وجهاز الشاباك هو اجتياز رمضان، وبالتالي فإن الثمن في هذه المرة كان جسيما، وبحسب شرح حركة حماس، نحن في بداية الأحداث، والرسالة التي تأتي من جهة الاستخبارات مشابهة".

وخلصت إلى أن "الدرس المؤسف من الصراع اليومي، أنه لا يوجد نجاح مئة في المئة، فسياسة بنيامين نتنياهو تجاه حركة حماس في الـ 12 سنة لم تحقق الهدوء بل العكس".