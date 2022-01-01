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إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في قباطية جنوب جنين

الإثنين 02 مايو 2022 04:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في قباطية جنوب جنين



جنين/سما/

أصيب عدد من المواطنين، اليوم الإثنين، بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز السام، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة قباطية جنوب جنين.

وأفادت مصادر محلية أن مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال للبلدة، خاصة في منطقة "القصب" والمنطقة الغربية، حيث أطلق جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق وعولجوا ميدانيًا.

وقال شهود عيان إن قناصة الاحتلال اعتلوا عددًا من أسطح المنازل خلال اقتحام البلدة.

#اصابات #جنين

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