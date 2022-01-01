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الصحة الإسرائيلية: تسجيل 2,733 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 02 مايو 2022 04:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الإسرائيلية: تسجيل 2,733 إصابة جديدة بفيروس كورونا



القدس المحتلة/سما/

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم، الإثنين، تسجيل 2,733 إصابة جديدة بفيروس كورونا، منذ أمس الأحد، في حين بلغ مُعامل انتقال العدوى 0.81.

وأفادت معطيات نشرتها الوزارة، اليوم، بتشخيص 2,330 إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس، إثر إجراء 42,826 فحصا لتشخيص الإصابة بالفيروس.

وفيما لفتت المعطيات إلى تسجيل 403 إصابات جديدة منذ منتصف الليلة الماضية، بلغت نسبة الفحوصات الموجة إلى 5.44%.

ويرقد في المستشفيات حاليا 510 مرضى بكورونا، منهم 177 حالة وُصفت بالخطيرة، وبينهم 64 مريضا يخضعون لتنفس اصطناعي.

ولم يتم تسجيل وفيات جديدة خلال الساعات الـ24 الماصية؛ وبلغ عدد الوفيات الإجمالية منذ بداية الجائحة 10,698 حالة. وأفادت الوزارة بأن معامل تناقل العدوى حاليا 0.81.

ويبلغ عدد مرضى كورونا حاليا 20,876 شخصا، حالة غالبيتهم العظمى طفيفة. كما يتواجد 27,169 شخصا في حجر صحي.

ووفقا للمعطيات الرسمية، بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الرابعة من اللقاح المضاد للفيروس 802,266 شخصا.

في حين بلغ عدد متلقي الجرعة الثالثة، آربعة ملايين و488 ألفا و102. وتلقى ستة ملايين و136 ألفا و7 أشخاص الجرعة الثانية وستة ملايين و707 آلاف و4 أشخاص الجرعة الأولى.

#الصحة الاسرائيلية #فيروس كورونا #وباء كورونا

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