رام الله/سما/

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) على صدر صفحاتها الأولى، إصابة 5 مواطنين برصاص الاحتلال في مخيم الجلزون وجبع، وفرض سلطات الاحتلال إغلاقا شاملا على الضفة وغزة بدءا من يوم غد الثلاثاء وحتى الجمعة.

كما تناولت تهنئة الرئيس محمود عباس لعمال فلسطين والعالم في يومهم العالمي، مؤكدا أن عمالنا هم أبطال ورواد في ميدان المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي، وأبطال في عملية تحرير الوطن وبنائه.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

"الحياة الجديدة":

- هنأ العمال في يومهم العالمي وهاتف رمزي خوري معزيا بوفاة شقيقه والسفير كامل قزاز للاطمئنان على صحته.. الرئيس: عمالنا هم أبطال ورواد في ميدان المواجهة مع الاحتلال وأبطال في عملية تحرير الوطن وبنائه

- إصابة 5 مواطنين برصاص الاحتلال في مخيم الجلزون وجبع ومستوطنون يحتجزون شقيقين من تقوع

- الأسير عواودة: أطباء "الرملة" هددوني بعد نقلي لمشفى ميداني إلا إن فقدت الوعي

- الاحتلال يفرض إغلاقا شاملا على الضفة وغزة اعتبارا من الغد

- "الوطني" يدعو الاتحادات والنقابات الدولية لتطبيق اتفاقيات العمل لضمان حقوق عمال فلسطين

- بنسبة نمو 29.4%..166 مليون دولار أرباح مجموعة البنك العربي للربع الأول من العام الجاري

- بيروت: "فتح" والاتحاد العام لعمال فلسطين يكرمان الشهداء لمناسبة عيدي العمال والفطر

- الأسير فادي أبو علي يتنسم الحرية بعد 20 عاما في الأسر

- طلاب فروا من الحرب في أوكرانيا عالقون بجحيم الانهيار الاقتصادي في لبنان

"الأيام":

- الرئيس يهنئ عمال فلسطين والعالم في يومهم العالمي

- إصابات خلال اقتحام "الجلزون" وجبع وإجراء مسح لمنزلي منفذي عملية "ارئيل"

- الاحتلال يفرض إغلاقا شاملا من يوم الثلاثاء إلى الجمعة

- الاحتلال يعتقل والد أحد منفذي عملية "أرئيل"

- إسرائيل: العمليات الأخيرة ليست بتوجيه من أي منظمة

- في إطار محاكاة لاندلاع الحرب.. تدريبات إسرائيلية لقمع احتجاجات و"أعمال شغب" في الوسط العربي

- بينيت: يجب ألا نسمح للسنوار بالانتصار والإطاحة بحكومتنا

- استطلاع: 40% من الإسرائيليين غير متفائلين بالمستقبل و33% فكروا بالهجرة العكسية

- الأسير عواودة: أطباء "الرملة" هددوني بعد نقلي لمستشفى ميداني إلا إذا فقدت الوعي

"القدس":

- مداهمات وإصابات واعتقالات في عدة مناطق.. إغلاق شامل على الضفة وغزة اعتبارا من يوم غد الثلاثاء

- نظم احتفالا في نابلس بمناسبة الأول من أيار.. "اتحاد نقابات العمال" يدعو إلى مواءمة القوانين والتشريعات مع الاتفاقيات الدولية

- الاحتلال يزعم أن والد أحد المنفذين ساعدهما.. أبرز ما تناولته الصحف العبرية عن عملية "أرئيل"

- موسكو وكييف تؤكدان تنفيذ عملية إجلاء مدنيين من مصنع في ماريوبول

- محكمة ألمانية تؤيد حظر مسيرات مؤيدة لفلسطين في برلين!