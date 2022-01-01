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الاحتلال يعتقل 10 مواطنين من الضفة بينهم أسرى محررون

الإثنين 02 مايو 2022 03:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل 10 مواطنين من الضفة بينهم أسرى محررون



محافظات/سما/

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 10 مواطنين بينهم أسرى محررون من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية، تخلل حملة الاعتقالات مداهمات ومواجهات أسفرت عن إصابات، في أول أيام عيد الفطر السعيد.

في رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين، وهم: ثائر طه عطا (45 عاما) من مدينة رام الله، وأحمد محمود علي عامر من مخيم الجلزون شمالا، وباسل منير أبو عليا (33 عاما) من بلدة المغير شمال شرق رام الله، والشاب نديم طالب خليل نافع من بلدة نعلين غربا.

ومن بلدة بيت أمر شمال الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر مرشد محمد زعاقيق (47 عاما).

ومن قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الفتى براء سائد مرداوي، خلال تواجده بالقرب من البوابة الحديدية في قرية حبلة جنوبا.

ومن مدينة القدس، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين اثنين، وهما: أنس عليان أثناء تواجده بالقرب من باب حطة أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، وخالد أبو خالد من ساحة باب العمود.

ومن بلدة حزما شمال شرق القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الأسيرين المحررين عوض زياد كنعان، وعبد الله عقل الخطيب.

#الاحتلال #الضفة الغربية #اعتقالات

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