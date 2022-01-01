السيسي مقسماً بجلال الله : الجيش تعرض للتهديد المباشر 3 مرات وهذا ما قاله لي خيرت الشاطر ..

القاهرة / وكالات /

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الجيش تعرض للتهديد المباشر من الإخوان 3 مرات، مشيرًا إلى أنه منحهم فرصة خلال السنوات الـ7 الماضية “حتى يكفوا شرهم عن البلاد”.

وأضاف في احتفال مصر بعيد الفطر أن التهديد الأول كان للمشير طنطاوي : لو الانتخابات والنتائج طلعت غير الرئيس مرسي الله يرحمه يبقى البلد هتولع، والمرة الثانية لما خيرت الشاطر قال احنا نقدر!

حرقنا المقرات بتاعة الأمن الوطني، ونقدر نعمل محاكمة شعبية لهم ونحاكمهم.

وتابع السيسي: المرة التالتة كانت لي شخصيا. قسما بجلال الله، 45 دقيقة يعمل لي بايده كده.. 45 دقيقة يقول لي: هنقتل، وهنجيب من كل حته ،وهنولع الدنيا”.

وقال السيسي إن رد فعل الإخوان على مسلسل الاختيار مثل حالة من الاستنفار الشديد من جانبهم، وادعاء وتشويه وزيف، رغم أنه ظل 7 سنين لم يذكرهم مرة،

كنت أقول: أهل الشر،أهل الشر، حتى يعطي فرصة لأهل الشر إن يتراجعوا عن الشر.