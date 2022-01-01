الفنان وليد توفيق يكشف: تزوجت عرفيا وخسرت أموالي

وكالات

كشف المطرب اللبناني وليد توفيق، عن قيمة رصيده في البنك، وخسارته لما جناه من أموال خلال مسيرته الفنية، كما أنه تحدث عن أسرار زواجه الأول والتحديات التي واجهها.

وأكد الفنان وليد توفيق أنه فقد كل أمواله الخاصة في البنوك والمصارف اللبنانية، كغيره من الفنانين سواء اللبنانيين أو العرب، لافتا إلى أن أهم شيء لديه هو عودة ثقة الناس في المصرف اللبناني والمصارف الأخرى.

وأضاف أنه "يتقاضى مبالغ صغيرة كل فترة بعدما أبلغه بأن الأموال لم تفقد بعد"، مشيراً إلى أن حجم ثروته في البنوك يقدر بـ 20 مليون دولار.

وقال توفيق: "تقريبا كل الي جنيته تقريبا، أنا وكثير غيري لبنانيين وعرب، أهم شي كان بلبنان كانت ثقة الناس بالمصرف اللبناني والمصارف اللبنانية".



وتابع: "بقولوا مش مفقودين بقولوا موجودين بس عم يقبضونا كل يوم مبلغ صغير وبقولوا هالشي ممكن نقبضه بعدين بس لا يعلم إلا الله عز وجل".

وتحدث الفنان اللبناني خلال اللقاء عن حياته الشخصية وقصة زواجه من ملكة جمال لبنان السابقة جورجينا رزق.



وأضاف الفنان أنه قام ببناء حياته كلها على تحديات، لافتا إلى أن زواجه في البداية كان بشكل عرفي لمدة قصيرة، ثم وثق الزواج وسافر مع زوجته وأعلن الزواج منها رسميّا.

وقال: "ما كناش حابين في البداية ‏لظروف معينة نعلن الزواج.. لكن مدة كانت قصيرة وتم بعدها تثبيت ‏الزواج، وتزوجنا بشكل طبيعي". ‏